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Інститут просвіти. "Енергетичні" лайфхаки, які допоможуть запобігти зміні клімату

Інститут просвіти 40 Читать новость на русском

Літо-2018 буде найспекотнішим за 123 роки. Метеорологи б'ють на сполох: атмосфера Землі нагрівається значно швидше, ніж будь-коли. І це не жарти. За даними ООН, за минуле століття глобальна температура на Земній кулі підвищилася на пів, а в Європі – на майже півтора градуси.

Далі – буде лише гірше. Прогнози вказують на можливе підвищення на 3,2°C до 2100 року.

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За такої ситуації зміна клімату – процес неминучий. Танення льодовиків і, як наслідок, затоплення таких великих міст, таких як Нью-Йорк, Лондон, Шанхай. Адже наразі люди "підігрівають" атмосферу, спалюючи велику кількість вугілля, нафти, газу та будуючи нові атомні електростанції. А додайте вирубування лісів – і маємо в атмосфері забагато вуглекислого газу. Так, це явище парникового ефекту. 

Протидія зміні клімату залежить не лише винятково від політики великих країн. Основні забруднювачі – це транспорт, сільське господарство й енергетика. І тут особистий внесок кожного з нас, тобто кінцевих споживачів, важко недооцінити. Отож, що ви можете робити щодня, щоб запобігати зміні клімату. 

Ось кілька "енергетичних" лайфхаків:

1. Вимикайте непотрібне освітлення – погодьтеся, зусиль не багато, а користь планеті. 

2. Обов’язково вимикайте ноутбуки та телевізори на ніч, не залишайте їх у "сплячому режимі", так вони споживають до 10% електроенергії від робочого режиму і невпинно видихають парникові гази в атмосферу. На рівні країни цей внесок є суттєвим.

3. Для дому та офісу обирайте електроприлади класу А+.

4. Використовуйте світлодіодні (LED) лампочки – вони споживають менше енергії.

5. Не кип'ятіть зайву воду, лише ту, що потрібна для чаювання чи кавування.

6. Періть та мийте посуд за нижчої температури.

7. Налаштуйте кондиціонер хоча б на кілька градусів менше, ніж зазвичай.

 І пам'ятайте – якщо кожен з нас буде дотримуватись цих простих правил, є шанс врятувати нашу планету. 

Теги: Інститут просвіти Поради Екологія
Джерело: 24 канал
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