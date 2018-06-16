Інститут просвіти. "Енергетичні" лайфхаки, які допоможуть запобігти зміні клімату
Літо-2018 буде найспекотнішим за 123 роки. Метеорологи б'ють на сполох: атмосфера Землі нагрівається значно швидше, ніж будь-коли. І це не жарти. За даними ООН, за минуле століття глобальна температура на Земній кулі підвищилася на пів, а в Європі – на майже півтора градуси.
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Протидія зміні клімату залежить не лише винятково від політики великих країн. Основні забруднювачі – це транспорт, сільське господарство й енергетика. І тут особистий внесок кожного з нас, тобто кінцевих споживачів, важко недооцінити. Отож, що ви можете робити щодня, щоб запобігати зміні клімату.
Ось кілька "енергетичних" лайфхаків:
2. Обов’язково вимикайте ноутбуки та телевізори на ніч, не залишайте їх у "сплячому режимі", так вони споживають до 10% електроенергії від робочого режиму і невпинно видихають парникові гази в атмосферу. На рівні країни цей внесок є суттєвим.
3. Для дому та офісу обирайте електроприлади класу А+.
4. Використовуйте світлодіодні (LED) лампочки – вони споживають менше енергії.
5. Не кип'ятіть зайву воду, лише ту, що потрібна для чаювання чи кавування.
6. Періть та мийте посуд за нижчої температури.
7. Налаштуйте кондиціонер хоча б на кілька градусів менше, ніж зазвичай.
І пам'ятайте – якщо кожен з нас буде дотримуватись цих простих правил, є шанс врятувати нашу планету.