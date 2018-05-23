Институт просвещения. Как река Латорица страдает от человеческой халатности

Река Латорица в Закарпатье заполнена десятками кубов пластика, тонной стекла и прочего хлама просто в воде. Река их несет, пока в узких местах они не застревают.

Тромбы из пластиковых бутылок в реках на Закарпатье не редкость. Очевидное следствие накопления органики и гниения – загрязнение воды и гибель рыб и животных.

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Специалисты подсчитали, что Украина передавала и продолжает передавать Венгрии до 100 пластиковых бутылок за минуту. Такой себе мусорный экспорт в Евросоюз. Венгрия уже жаловалась Закарпатью на массу паводкового мусора официально. Фиксировала приливы хлама и Словакия, совсем мало осталось и до санкций.

Река Латорица

Пластиковая бутылка, если ее не утилизировать, может разлагаться несколько сотен и даже тысяч лет. При этом выделяет токсины, которые отравляют окружающую среду. А еще из-за нашей безответственности как минимум 10 поколений будут наслаждаться огромным пластиковым наследством. Большая половина всего домашнего мусора – это пластиковые отходы.

Река Латорица

Поэтому всегда отделяйте пластик от общего мусора и выбрасывайте его в контейнеры именно для пластика. Так его смогут переработать. Вместо полиэтиленовых пакетов – используйте бумажные или тканевые мешочки. Сделать это легко, а будет так чисто.