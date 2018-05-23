Інститут просвіти. Як річка Латориця потерпає від людської недбалості

Річка Латориця на Закарпатті заповнена десятками кубів пластику, тонною скла та іншого непотребу просто у воді. Річка їх несе, поки у вузьких місцях вони не закорковуються.

Тромби із пластикових пляшок на річках у Закарпатті не рідкість. Очевидний наслідок накопичення органіки та гниття – забруднення води та загибель риб та тварин.

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Фахівці підрахували, шо Україна передавала і продовжує передавати Угорщині до 100 пластикових пляшок за хвилину. Такий собі сміттєвий експорт в Євросоюз. Угорщина вже скаржилася Закарпаттю на масу паводкового сміття офіційно. Фіксувала припливи непотребу і Словаччина, зовсім мало залишилося і до санкцій.



Річка Латориця

Пластикова пляшка, якщо її не утилізувати, може розкладатися кількасот і навіть тисяч років. При цьому виділяє токсини, які отруюють довкілля. А ще, через нашу безвідповідальність, як мінімум 10 поколінь будуть насолоджуватися величезним пластиковим спадком. Більша половина всього домашнього сміття – це пластикові відходи.



Річка Латориця

Тому завжди відбирайте пластик від загального непотребу та викидайте його в контейнери власне для пластику. Так його зможуть переробити. Замість поліетиленових пакетів – використовуйте паперові або торбинки з тканини. Зробити так легко, а буде так чисто.