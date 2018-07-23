Институт просвещения. Как уберечь детей от "цифрового героина"

Многочисленные исследования доказывают, что длительное пользование гаджетами нарушает психическое здоровье и сон ребенка, усиливает депрессию и агрессию, тормозит развитие речи. Ученые называют их "цифровым героином".

Развивающие мультики для самых маленьких, игры и обучающие программы для старших, легкий доступ к интересной и нужной информации – и все это в небольшом телефоне или планшете. Это удобно, но опасно.

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Даже топ-менеджеры из Кремниевой долины ограничивают своих детей в пользовании гаджетами. Например, в доме Стива Джобса действовал запрет на гаджеты ночью и в выходные, а также на семейных ужинах.

Расстояние от экрана до глаз ребенка должно быть не меньше 50 сантиметров

Испорченное зрение, вредоносный контент, сцены насилия, порнография, зависимость – вот главные причины ограничений.

Не давайте смартфонов детям до двух лет, школьников ограничивайте час времени в день. Расстояние от экрана до глаз ребенка должно быть не меньше 50 сантиметров. Не помешает установить программы родительского контроля.

Лучший способ уберечь ребенка от "цифрового героина" – проводить с ним время

А главное – говорите с ребенком как можно больше.