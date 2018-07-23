Інститут просвіти. Як вберегти дітей від "цифрового героїну"

Численні дослідження доводять – тривале користування ґаджетами порушує психічне здоров'я і сон дитини, посилює депресію та агресію, гальмує розвиток мовлення. Науковці називають їх "цифровим героїном".

Розвивальні мультики для найменших, ігри та навчальні програми для старших, легкий доступ до цікавої і потрібної інформації – і усе це в невеликому телефоні чи планшеті. Це зручно, але – небезпечно.

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Навіть топ-менеджери з Кремнієвої долини обмежують своїх дітей у користуванні гаджетами. Наприклад, у будинку Стіва Джобса діяла заборона на гаджети вночі і у вихідні, а також на родинних вечерях.



Відстань від екрана до очей дитини повинна бути не меншою за 50 сантиметрів

Зіпсований зір, шкідливий контент, сцени насильства, порнографія, залежність – ось головні причини обмежень.

Не давайте смартфонів дітям до двох років, школярів обмежуйте годиною часу на день. Відстань від екрана до очей дитини повинна бути не меншою за 50 сантиметрів. Не завадить встановити програми батьківського контролю.



Найкращий спосіб уберегти дитину від "цифрового героїну" – проводити з нею час

А головне – говоріть з дитиною якомога більше.