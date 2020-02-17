Инсульт и первая помощь: что нужно знать каждому

Спустя годы застоя и коррупционных злоупотреблений медицинская система сдает по многим позициям, особенно, что касается специализированного лечения. Хотя со стартом трансформации системы здравоохранения все постепенно начинает меняться.

Трапляється, що таку ситуацію, медики використовують як виправдання не розвиватися і не дбати про належну допомогу. А пацієнти – не обстежуватися, не знати базові речі про загрозливі стани, а просто здатися на поталу долі.

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Так, часто боротьба з хворобою неможлива без великих грошей. Але ще більше випадків, коли ці гроші, а головне життя, зберігає вчасно застосований здоровий глузд.

Зокрема допомога при інсульті. Днями вийшло інтерв'ю лікарів Юрія Фломіна та Марини Гуляєвої про проблеми лікування інсульту в Україні. Там добре описано те, як має виглядати допомога, включаючи початок хвороби та процес реабілітації. А також помилки, які зустрічаються на кожній ланці цього процесу. І які можна було б уникнути завдяки оптимально налагодженому процесу медичної допомоги та обізнаності пацієнтів.

Передусім кожен має знати перші ознаки інсульту. Це такий стан, що кожна втрачена хвилина може вартувати здоров'я і навіть життя. Тому медична допомога має бути надана якомога раніше. Запам'ятайте перші симптоми інсульту, щоби швидко орієнтуватися, якщо стикнетеся з цим станом. Кожен третій може захворіти на інсульт. Не забувайте про це.

Другий важливий момент – при підозрі на інсульт екстрена медична допомога має одразу доставити пацієнта у медзаклад. Це не той випадок, коли є варіанти залишитися вдома та "прокапатися".

Скільки б людині не було років, вона має бути доставлена у лікарню. На жаль, навіть медичний персонал, може пропонувати людині лишитися вдома. Але немає чарівних пігулок від інсульту, які можна приймати вдома та одужати. Лише медзаклад, обстеження, правильна допомога, реабілітація.

Також критично важливо, щоби у медзакладі, куди доставлять пацієнта, були відповідні фахівці та обладнання. Спочатку необхідно зробити комп'ютерну томографію (КТ) або магнітно-резонансну томографію (МРТ). Без цього допомога надаватиметься буквально наосліп, адже лікарі не бачитимуть, якій ділянці мозку стався інсульт, не розумітимуть його характеру та не зможуть призначити відповідне лікування. Можливо, інсульту навіть не сталося, а пацієнта від нього лікуватимуть, бо буває і таке.

Нині більшість лікарень не має необхідного обладнання, щоби діагностувати інсульт. Тому лікування гострого мозкового інсульту є одним з пріоритетів трансформації системи охорони здоров'я у 2020 році.

НСЗУ Національна служба здоров'я України вже оголошувала, що лікарням, які виконають усі вимоги за контрактом, лікування гострого інсульту за кожного пацієнти надходитиме відшкодування. Сума – втричі більша, ніж середньозважений тариф на лікування інсульту коштом медичної субвенції – 19 500 грн. Це буде втричі більше, ніж середньозважений тариф, що є зараз. Вона покриватиме підтвердження діагнозу, безпосереднє лікування, включно з ліками із Національного переліку, крім тих, які закуповуються за окремою програмою МОЗУ, та реабілітацію в гострому стані. Тобто пацієнт за ці послуги не платитиме нічого.

Це важливий етап для поліпшення ситуації з лікуванням інсульту в Україні, проте не менш важливою є обізнаність і медичного персоналу. Навіть якщо в медзакладі немає необхідних обладнання та навичок для лікування інсульту – працівники можуть надати правильну першу допомогу та порекомендувати фахівців і медзаклад, куди звернутися.

У лікуванні інсульту своя специфіка. Наприклад, при підозрі на інсульт пацієнта не можна годувати у звичайний спосіб, бо в людини може бути порушення ковтання. Або ж людині не можна самотужки пересуватися навіть палатою, бо велика ймовірність впасти та травмуватися. Тому інсульт має лікуватися в спеціальному відділенні, де персонал розуміє особливості допомоги.

Ще один важливий етап лікування – реабілітація. У лікарнях, де є така допомога, людину буквально вчать заново тих навичок, які вона втратила внаслідок травмування мозку. Якщо її почати вчасно та правильно, є великі шанси навчити людину бути незалежною від сторонньої допомоги. Якщо цей етап пропустити – людина може ніколи й не відновити свій стан, який був до інсульту.

Щоби змінити ситуацію на краще, безумовно, потрібна докорінна трансформація системи надання допомоги при інсульті. Але також потрібна готовність медиків та самих пацієнтів до усвідомленого підходу у лікуванні та профілактиці.

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