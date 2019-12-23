Безпека в школі: як вберегти дитину від нещасних випадків у навчальному закладі

Дбати про безпеку своєї дитини – це справжній та здоровий прояв любові.

Минулого року новорічне свято в одній зі шкіл на Тернопільщині закінчилося смертю п'ятикласниці. Дівчинка хотіла піднятися на сцену, але знепритомніла і впала. У школі не було жодної людини, яка б змогла надати їй першу допомогу до приїзду швидкої. По дорозі в лікарню школярка померла.

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На жаль, ця трагедія може статися з кожним, але в наших руках зробити все, щоби максимально убезпечити простір, де ми буваємо регулярно. Особливо це стосується шкіл, де діти проводять багато часу.