Випускників не ставлять в умови суїцидального стресу, – експерт про досвід ЗНО за кордоном

Експерт-тестолог Леонід Середа зауважив, що жодна країна, окрім Польщи, не вимагає від українських абітурієнтів результатів ЗНО. Про те, чи існує за кордоном системи, що подібні до ЗНО – читайте далі.

Провідний експерт у галузі освіти Володимир Співаковський у програмі "Освітні війни" на 24 каналі наголосив, що кожен університет має різні вимоги.

Цікава ваша думка: Чи підтримуєте ви проведення обов’язкового ЗНО з математики?

Він зауважив, що найкращі ВНЗ не вимагають складання іспитів у випускних класах чи під час вступу до вишу. Натомість за пів року до вступу учень має надіслати свої оцінки, рекомендації та мотиваційні листи у декілька ВНЗ. Після цього керівництво вишу починає листування з майбутнім студентом.

Цей підхід є більш людяним. Тобто, випускників не ставлять в умови суїцидального стресу, коли учень думає, не склавши іспит, життя закінчиться. Так не можна вчиняти з людьми,

– заявив Співаковський.



Володимир Співаковський

Також експерт зазначив, що неможливо обмежувати учня лише складанням іспитів та вступом до ВНЗ. Повинен бути більш далекоглядний сценарій. Наприклад, діти з Південної Кореї прагнуть вступити до Сеульського університету, вони готуються дуже ретельно, займаються з репетиторами, пишуть мотиваційні листи. І це є обґрунтованим, бо Сеульський університет вважається одним з найкращих у світі.

За випускником Сеульського університету стоїть ціла черга з роботодавців. І він заробляє на першій роботі від 100 тисяч доларів на рік. Тобто тоді мотивація вчитися, писати контрольні, займатися саморозвитком є очевидною,

– підкреслив експерт.

До слова, Міністерство освіти змінює програму зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Нова програма вступить в дію уже у 2021 році. Вона міститиме кілька розділів з алгебри та геометрії, а також початків аналізу. Стара програма більше не відповідає тому рівню знань, яким повинен володіти випускник середньої школи.

Чи існує за кордоном системи, подібні до ЗНО?

У Канаді абітурієнти надсилають заявки на вступ безпосередньо в університет або коледж. Однак загальної системи вступних екзаменів у країні не існує. Це пояснюється тим, що кожен університет має власні вимоги до абітурієнтів, основними з яких є сертифікат про закінчення середньої школи та результати одного з міжнародних екзаменів на знання англійської чи французької для учнів, кому ці мови не є рідними.

Американські ВНЗ вимагають результати одного або декількох стандартизованих тестів: SAT, ACT test, GRE. Їх основна мета – перевірка навичок студентів, а не знання певних фактів.

Аби вступити до університету Японії, потрібно пройти два етапи: скласти "Загальний тест досягнень першої ступені", а після цього вже складати іспити безпосередньо в омріяному ВНЗ.

Щоб стати студентом у Німеччині, після закінчення середньої школи треба скласти чотири письмові або усні іспити.

Французький диплом про повну середню освіту Baccalaureat Francais (BAC) дає право випускникам французьких шкіл (ліцеїв) вступати до університетів Франції без вступних іспитів.

Дивіться повне відео програми "Освітні війни" на 24 каналі за 21 грудня: