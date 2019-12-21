ЗНО – реальна боротьба з корупцією чи пережиток минулого: відповідь експертів

Все більше провідних експертів у світі ставлять під сумнів ідею перевірки знань учнів за допомогою тестів. Відомий спікер і міжнародний радник з питань розвитку творчого мислення Сер Кен Робертсон заявив, що хороший результат оцінювання не може бути метою освіти.

На його думку, метою школи має бути навчання, а не підготовка учнів до тестів. Чому так та що робити з ЗНО в Україні – розбираємось разом з експертами.

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Чи ефективним є ЗНО?

Володимир Співаковський: У 2008 році було ухвалено рішення про впровадження зовнішнього незалежного оцінювання. Головним мотивом його запровадження було боротьба з корупцією. Ані знання, ані оцінювання якості дитини, ані поліпшення системи освіти. Раніше діти з провінції не могли вступити до університету, бо не було так багато місць. А ті місця, які були, розподілялися не чесно.

Зараз в Україні кількість місць у ВНЗ приблизно дорівнює кількості випускників шкіл. Тому немає потреби відсіювати та влаштовувати відбір. До того ж, ціллю шкільної освіти не можу бути вступ до ВНЗ. ЗНО не виконує своїх цілей. Бо не сприяє кращим знанням, не розвиває особистість,

– сказав Співаковський.

Володимир Співаковський: Вихід є не у тому, щоб його прибрати, а у тому, щоб воно сприяло розпізнаванню особистості лише на 20%.



Володимир Співаковський

Навіщо у школі мають бути чи тести чи екзамени, якщо вони не потрібні для вступу чи отримання роботи?

Віталій Зубков: Це пережиток минулого. Бо раніше давали соціальний ліфт лише тим, хто був корисний системі. І це іспит на те, чи ти здатен коритися системі. Ти маєш бути розумний, але коритися системі. Людина повинна була подолати, перебороти жагу до дослідження, незалежного мислення тощо.



Віталій Зубков

Леонід Середа: Де ви бачили це у тестах? Це інструмент, який дає можливість об'єктивно порівняти між собою учнів, випускників за тією чи іншою характеристикою.

Але ми не можемо порівнювати абсолютно різних, індивідуальних людей?

Леонід Середа: Можна порівняти людей за конкретною характеристикою. Наприклад, на знання літератури. Тести ЗНО навіть виграють в американських. Дуже легко подивитися, що ті, хто мав вищі бали з ЗНО, потім краще опановують матеріал в університеті.



Леонід Середа

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