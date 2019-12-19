Чи підтримуєте ви проведення обов’язкового ЗНО з математики?

Сьогодні єдиним обов’язковим предметом на ЗНО є українська мова та література. Другий предмет випускники обирають між математикою та історією України. Проте вже в 2021 році опції вибору між цими предметами більше не буде.

Іспит з математики матиме два типи: стандартний для усіх, та профільний, для тих, хто вступатиме на математичні факультети. Вас зацікавить: Підготовка до ЗНО-2020: дати проведення та які предмети потрібні для вступу Третім обов’язковим предметом стане історія України або англійська мова. Незмінною залишається можливість скласти ще один вибірковий предмет. Які предмети на ЗНО будуть вибірковими? фізика;

іноземна мова (іспанська, німецька, французька);

біологія;

географія;

хімія.