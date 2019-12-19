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Чи підтримуєте ви проведення обов’язкового ЗНО з математики?

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ЗНО з математики здаватимуть всі випускники / Helloquence

Сьогодні єдиним обов’язковим предметом на ЗНО є українська мова та література. Другий предмет випускники обирають між математикою та історією України. Проте вже в 2021 році опції вибору між цими предметами більше не буде.

Іспит з математики матиме два типи: стандартний для усіх, та профільний, для тих, хто вступатиме на математичні факультети.

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Третім обов’язковим предметом стане історія України або англійська мова.

Незмінною залишається можливість скласти ще один вибірковий предмет.

Які предмети на ЗНО будуть вибірковими?

  • фізика;
  • іноземна мова (іспанська, німецька, французька);
  • біологія;
  • географія;
  • хімія.
 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Опитування 24 Освіта Школа Освіта в Україні ЗНО Студенти Вища освіта
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