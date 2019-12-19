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Поддерживаете ли вы проведение обязательного ВНО по математике? Опрос

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ВНО по математике будут сдавать все выпускники / Helloquence

Сегодня единственным обязательным предметом на ВНО является украинский язык и литература. Второй предмет выпускники выбирают между математикой и историей Украины. Однако уже в 2021 году опции выбора между этими предметами больше не будет.

Экзамен по математике будет иметь два типа: стандартный для всех, и профильный, для тех, кто будет поступать на математические факультеты.

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Третьим обязательным предметом станет история Украины или английский язык.

Неизменной остается возможность сдать еще один выборочный предмет.

Какие предметы на ВНО будут выборочными?

  • физика;
  • иностранный язык (испанский, немецкий, французский);
  • биология;
  • география;
  • химия.
 

 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Опрос 24 Школа Учеба Образование в Украине Высшее образование Студенты ВНА
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18 декабря
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