Поддерживаете ли вы проведение обязательного ВНО по математике? Опрос
Сегодня единственным обязательным предметом на ВНО является украинский язык и литература. Второй предмет выпускники выбирают между математикой и историей Украины. Однако уже в 2021 году опции выбора между этими предметами больше не будет.
Экзамен по математике будет иметь два типа: стандартный для всех, и профильный, для тех, кто будет поступать на математические факультеты.
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Третьим обязательным предметом станет история Украины или английский язык.
Неизменной остается возможность сдать еще один выборочный предмет.
Какие предметы на ВНО будут выборочными?
- физика;
- иностранный язык (испанский, немецкий, французский);
- биология;
- география;
- химия.