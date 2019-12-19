Поддерживаете ли вы проведение обязательного ВНО по математике? Опрос

Сегодня единственным обязательным предметом на ВНО является украинский язык и литература. Второй предмет выпускники выбирают между математикой и историей Украины. Однако уже в 2021 году опции выбора между этими предметами больше не будет.

Экзамен по математике будет иметь два типа: стандартный для всех, и профильный, для тех, кто будет поступать на математические факультеты. Вас заинтересует: Подготовка к ВНО-2020: даты проведения и какие предметы нужны для поступления Третьим обязательным предметом станет история Украины или английский язык. Неизменной остается возможность сдать еще один выборочный предмет. Какие предметы на ВНО будут выборочными? физика;

иностранный язык (испанский, немецкий, французский);

биология;

география;

химия.