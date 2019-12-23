Выпускников не ставят в условия суицидального стресса, – эксперт об опыте ВНО за рубежом
Эксперт-тестолог Леонид Середа отметил, что ни одна страна, кроме Польши, не требует от украинских абитуриентов результатов ВНО. О том, существует ли за рубежом системы, подобные ВНО – читайте далее.
Ведущий эксперт в сфере образования Владимир Спиваковский в программе "Образовательные войны" на 24 канале подчеркнул, что каждый университет имеет различные требования.
Интересно ваше мнение: поддерживаете Ли вы проведение обязательного ВНО по математике?
Он отметил, что лучшие вузы не требуют сдачи экзаменов в выпускных классах или при поступлении в вуз. Зато за пол года до вступления ученик должен прислать свои оценки, рекомендации и мотивационные письма в несколько ВУЗов. После этого руководство вуза начинает переписку с будущим студентом.
Этот подход является более человечным. То есть, выпускников не ставят в условия суицидального стресса, когда ученик думает, не сдав экзамен, жизнь закончится. Так нельзя делать с людьми,
– заявил Спиваковский.
Владимир Спиваковский
Также эксперт отметил, что невозможно ограничивать ученика только сдачей экзаменов и поступлением в ВУЗ. Должен быть более дальновидный сценарий. Например, дети из Южной Кореи стремятся вступить к Сеульского университета, они готовятся очень тщательно, занимаются с репетиторами, пишут мотивационные письма. И это является обоснованным, так как Сеульский университет считается одним из лучших в мире.
За выпускником Сеульского университета стоит целая очередь из работодателей. И он зарабатывает на первой работе от 100 тысяч долларов в год. То есть тогда мотивация учиться, писать контрольные, заниматься саморазвитием очевидна,
– подчеркнул эксперт.
К слову, Министерство образования меняет программу внешнего независимого оценивания по математике. Новая программа вступит в действие уже в 2021 году. Она будет содержать несколько разделов алгебры и геометрии, а также началам анализа. Старая программа больше не соответствует тому уровню знаний, которым должен обладать выпускник средней школы.
Существует ли за рубежом системы, подобные ВНО?
- В Канаде абитуриенты посылают заявки на поступление напрямую в университет или колледж. Однако общей системы вступительных экзаменов в стране не существует. Это объясняется тем, что каждый университет имеет собственные требования к абитуриентам, основными из которых являются сертификат об окончании средней школы и результаты одного из международных экзаменов на знание английского или французского для учеников, кому эти языки не являются родными.
- Американские ВУЗЫ требуют результаты одного или нескольких стандартизированных тестов SAT, ACT test, GRE. Их основная цель – проверка навыков студентов, а не знание определенных фактов.
- Чтобы поступить в университет Японии, нужно пройти два этапа: составить "Общий тест достижений первой ступени", а после этого уже сдавать экзамены непосредственно в желаемом ВУЗе.
- Чтобы стать студентом в Германии, после окончания средней школы нужно сдать четыре письменных или устных экзамена.
- Французский диплом о полном среднем образовании Baccalaureat Francais (BAC) дает право выпускникам французских школ (лицеев) поступать в университеты Франции без вступительных экзаменов.
Смотрите полное видео программы "Образовательные войны" на 24 канале с 21 декабря: