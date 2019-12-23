Выпускников не ставят в условия суицидального стресса, – эксперт об опыте ВНО за рубежом

Эксперт-тестолог Леонид Середа отметил, что ни одна страна, кроме Польши, не требует от украинских абитуриентов результатов ВНО. О том, существует ли за рубежом системы, подобные ВНО – читайте далее.

Ведущий эксперт в сфере образования Владимир Спиваковский в программе "Образовательные войны" на 24 канале подчеркнул, что каждый университет имеет различные требования.

Интересно ваше мнение: поддерживаете Ли вы проведение обязательного ВНО по математике?

Он отметил, что лучшие вузы не требуют сдачи экзаменов в выпускных классах или при поступлении в вуз. Зато за пол года до вступления ученик должен прислать свои оценки, рекомендации и мотивационные письма в несколько ВУЗов. После этого руководство вуза начинает переписку с будущим студентом.

Этот подход является более человечным. То есть, выпускников не ставят в условия суицидального стресса, когда ученик думает, не сдав экзамен, жизнь закончится. Так нельзя делать с людьми,

– заявил Спиваковский.



Владимир Спиваковский

Также эксперт отметил, что невозможно ограничивать ученика только сдачей экзаменов и поступлением в ВУЗ. Должен быть более дальновидный сценарий. Например, дети из Южной Кореи стремятся вступить к Сеульского университета, они готовятся очень тщательно, занимаются с репетиторами, пишут мотивационные письма. И это является обоснованным, так как Сеульский университет считается одним из лучших в мире.

За выпускником Сеульского университета стоит целая очередь из работодателей. И он зарабатывает на первой работе от 100 тысяч долларов в год. То есть тогда мотивация учиться, писать контрольные, заниматься саморазвитием очевидна,

– подчеркнул эксперт.

К слову, Министерство образования меняет программу внешнего независимого оценивания по математике. Новая программа вступит в действие уже в 2021 году. Она будет содержать несколько разделов алгебры и геометрии, а также началам анализа. Старая программа больше не соответствует тому уровню знаний, которым должен обладать выпускник средней школы.

Существует ли за рубежом системы, подобные ВНО?

В Канаде абитуриенты посылают заявки на поступление напрямую в университет или колледж. Однако общей системы вступительных экзаменов в стране не существует. Это объясняется тем, что каждый университет имеет собственные требования к абитуриентам, основными из которых являются сертификат об окончании средней школы и результаты одного из международных экзаменов на знание английского или французского для учеников, кому эти языки не являются родными.

Американские ВУЗЫ требуют результаты одного или нескольких стандартизированных тестов SAT, ACT test, GRE. Их основная цель – проверка навыков студентов, а не знание определенных фактов.

Чтобы поступить в университет Японии, нужно пройти два этапа: составить "Общий тест достижений первой ступени", а после этого уже сдавать экзамены непосредственно в желаемом ВУЗе.

Чтобы стать студентом в Германии, после окончания средней школы нужно сдать четыре письменных или устных экзамена.

Французский диплом о полном среднем образовании Baccalaureat Francais (BAC) дает право выпускникам французских школ (лицеев) поступать в университеты Франции без вступительных экзаменов.

Смотрите полное видео программы "Образовательные войны" на 24 канале с 21 декабря: