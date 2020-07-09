Интеграция с Россией и увеличение больных на COVID-19: как живут оккупированные территории?
Военная ситуация в зоне конфликта в июне существенно не изменилась. Военная мобилизация боевиков сепаратистов, проведенная в конце мая, оказалась, как и предполагалось, не более чем политической показухой.
Военно-политическая ситуация в зоне конфликта на Донбассе
Украинские власти в июне стали постепенно смягчать ограничения на КПВВ (контрольных пунктах въезда-выезда) в зоне конфликта на Донбассе. Власти сепаратистских республик, напротив, создавали проблемы и даже организовывали провокации, которые должны были помешать нормальной работе КПВВ и пересечению жителями региона линии соприкосновения в зоне конфликта.
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В июне на оккупированных территориях Донбасса продолжала расширяться эпидемия COVID-19. Так, в первой декаде июня на оккупированных территориях Донецкой области количество выявленных случаев этого заболевания увеличилось на 44%, а смертность – на 75%. На оккупированной территории Луганской области при этом наблюдались манипуляции со статистикой об этой эпидемии, а то и умалчивание такой статистики.
Главным событием июня на оккупированных территориях Донбасса стала забастовка шахтеров в так называемой "ЛНР" (на шахте "Комсомольская" в Антрацитовском районе). Это конфликт власти "ЛНР" пытались замалчивать, даже ввели в этом районе карантин, но, в итоге, вынуждены были пойти на уступки шахтерам. Само возникновение этого конфликта стало индикатором нарастания экономических проблем и социального напряжения в ОРДЛО.
В июне вновь проявилась тенденция ползучей и неофициальной интеграции ОРДЛО в состав РФ. Жителей ОРДЛО массово привлекали к участию в голосовании за путинские изменения в Конституции РФ. Таким образом, на словах российская сторона настаивает на неукоснительном выполнении Минских соглашений, а на практике грубо их нарушает.