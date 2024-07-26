Этим летом Intelligent Organism запустили линейку комфортного и стильного белья для мужчин и женщин, а также разработали модели базовой и домашней одежды, отмечает 24 Канал.

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Заметим, что акцент IO сделали на качестве, натуральных тканях и стильных цветах. Intelligent Organism – это о разумном шопинге и потреблении. Поэтому клиенты бренда часто возвращаются за новыми заказами и положительно отзываются об изделиях.



Изделия бренда сделаны из натуральных тканей премиального качества / Фото Intelligent Organism

Мы научились понимать важность комфорта и качества в повседневной жизни. Для производства используются лучшее натуральное сырье, модели выполнены в современном и комфортном стиле. IO предлагает базовые вещи – спортивные топы, майки, шорты и футболки, боксеры и слипы,

– говорят представители бренда.

К слову, сейчас женские и мужские сеты представлены на сайте в широком спектре цветов. Есть возможность выбрать наборы и отдельные единицы для себя или на подарок.

Новая линейка белья и одежды от Intelligent Organism / Фото бренда

Также среди преимуществ новой линейки бренда:

натуральный состав: 92% хлопок пенье, 8% – эластан. Благодаря чему изделия прекрасно носятся, выглядят и держат форму;

приятная цена;

набор носков присылают в подарочной упаковке, что делает их отличным выбором в подарок.

Майки, топы, халатики и шорты IO – разумный выбор для жарких дней как на улице, так и дома, или на спорт,

– отмечают в Intelligent Organism.

К заказу доступны парные комплекты на подарок или для себя аж в 10 различных цветах. Благодаря использованию качественных тканей, белье не только комфортное при ношении, но и сохраняет цвет после неоднократных стирок.

Производители приложили усилия, чтобы клиенты чувствовали себя уверенно в белье и одежде бренда. Кстати, сейчас продолжается летняя распродажа – 25% на любимое белье и носки 25 % на любимое белье и носки. Поэтому самое время обновить базовый гардероб по выгодным ценам вместе с IO!



Летняя скидка доступна с 18 июля по 1 августа / Фото Intelligent Organism