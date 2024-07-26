Цього літа Intelligent Organism запустили лінійку комфортної та стильної білизни для чоловіків та жінок, а також розробили моделі базового та домашнього одягу, зазначає 24 Канал.

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Зауважимо, що акцент IO зробили на якості, натуральних тканинах та стильних кольорах. Intelligent Organism – це про розумний шопінг та споживання. Тому клієнти бренду часто повертаються за новими замовленнями і позитивно відгукуються про вироби.



Вироби бренду зроблені з натуральних тканин преміальної якості / Фото Intelligent Organism

Ми навчились розуміти важливість комфорту та якості у повсякденному житті. Для виробництва використовуються краща натуральна сировина, моделі виконані у сучасному та комфортному стилі. IO пропонує базові речі – спортивні топи, майки, шорти та футболки, боксери та сліпи,

– кажуть представники бренду.

До слова, зараз жіночні та чоловічі сети представлені на сайті у широкому спектрі кольорів. Є можливість обрати набори та окремі одиниці для себе чи на подарунок.

Нова лінійка білизни й одягу від Intelligent Organism / Фото бренду

Також серед переваг нової лінійки бренду:

натуральний склад: 92% бавовна пен'є, 8% – еластан. Завдяки чому вироби чудово носяться, виглядають та тримають форму;

приємна ціна;

набір шкарпеток надсилають в подарунковій упаковці, що робить їх чудовим вибором у подарунок.

Майки, топи, халатики та шорти IO – розумний вибір для спекотних днів як на вулиці, так і вдома, або на спорт,

– наголошують в Intelligent Organism.

До замовлення доступні парні комплекти на подарунок або для себе аж у 10 різних кольорах. Завдяки використанню якісних тканин, білизна не лише комфортна при носінні, але й зберігає колір після неодноразового прання.

Виробники доклали зусиль, щоб клієнти почувалися впевнено у білизні та одязі бренду. До речі, зараз триває літній розпродаж – 25 % на улюблену білизну та шкарпетки. Тож саме час оновити базовий гардероб за вигідними цінами разом з IO!



Літня знижка доступна з 18 липня до 1 серпня / Фото Intelligent Organism