Это 24 марта отметила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она пояснила, что враг пытается закрепиться в временно оккупированных регионах, пишет 24 канал.

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Чиновница подчеркнула, что на временно оккупированная территориях происходят крайне досадные вещи. Россияне демонстрируют бесчеловечное отношение к мирному населению. Также она рассказала о слухах от жителей Приднестровья – там говорят, что их планируют втянуть в войну против Украины.

На чем сейчас сосредоточились россияне

В настоящее время захватчики пытаются всячески укрепить свои позиции, усилить личный состав, который они потеряли за месяц. Оккупанты собирают технику вокруг границы, хотят увеличить свои способности. Естественно, остаются опасности и с белорусской границы.

Мы должны понимать, что это сложная война, сложное испытание для нас. Несмотря на то, что мы действуем достойно и совершаем отпор, это действительно очень сложно,

– подчеркнула Маляр.

Отвечая на вопрос о том, сколько может продлиться эта война, замминистра подчеркнула, что какие-либо прогнозы не могут быть корректными. Ведь расстановка сил и вся ситуация, в том числе и политическая в мире, изменятся фактически каждые 30 минут.