Согласно информации, в библиотеках временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Черниговской и Сумской областей начались изъятие украинской исторической и художественной литературы, не совпадающей с кремлевской пропагандой.

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Известно, что для этого привлекли российские подразделения "военной полиции", выполняющие так называемые "идеологические функции".

Наибольший интерес полицаев вызывают книги по истории украинских Майданов, АТО/ООС, истории украинских освободительных соревнований. К "экстремистской" литературе относят школьные учебники истории Украины, научную и популярную историческую литературу,

– сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Какие имена оккупанты считают запретными:

Мазепа,

Петлюра,

Бандера,

Шухевич,

Черновол.

Кроме того, в городах Кременная, Рубежное (Луганская область), Городня (Черниговская область) известны случаи изъятия книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани",

Обнаруженные книги изымаются, уничтожаются на месте или вывозятся в неизвестном направлении.

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