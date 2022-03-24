С такой Мединский выступил на заседании межведомственной комиссии по историческому образованию, передают российские СМИ.

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Бывший министр культуры России обратился к руководителям телеканалов с просьбой транслировать меньше развлекательного контента, а вместо этого показывать "хорошие" русские, советские и зарубежные фильмы, даже если для этого нужно нарушить авторское право.

Кому сейчас эти авторские права нужны? Люди будут вам благодарны,

– заявил Мединский.

Напомним, что после жестокого вторжения России на территории Украины, ряд киностудий прекратили трансляцию фильмов на территории РФ. В их список вошли: Disney, Warner Bros, Sony Pictures, Universal Pictures и Paramount.

На заседании комиссии "по историческому образованию" он также сказал, что программу "Бесогон" российского режиссера Никиты Михалкова будут переводить на иностранные языки и "выкладывать во всех сетях".

"Надо его выкладывать во всех сетях и продвигать, потому что правду снаружи сейчас нести очень тяжело", – добавил помощник Путина.

В частности, бывший министр культуры России предложил ввести в школах утреннюю молитву во славу России.

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