З такою пропозицією Володимир Мединський виступив на засіданні міжвідомчої комісії з історичної освіти, передають російські ЗМІ.

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Колишній міністр культури Росії звернувся до представників телеканалів із проханням транслювати менше розважального контенту, а натомість показувати "хороші" російські, радянські та закордонні фільми, навіть якщо для цього потрібно порушити авторське право.

Кому зараз ці авторські права потрібні? Люди будуть вам вдячні,

– заявив Мединський.

Нагадаємо, що після жорстокого вторгнення Росії на території України низка кіностудій припинила трансляцію фільмів на території РФ. До цього списку увійшли: Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Universal Pictures та Paramount.

На засіданні комісії "з історичної освіти" Мединський також сказав, що програму "Бесогон" російського режисера Микити Михалкова перекладатимуть іноземними мовами та "викладатимуть у всіх мережах".

"Треба його викладати у всіх мережах і просувати, бо правду зовні зараз нести дуже важко", – додав помічник Путіна.

Зокрема, колишній міністр культури Росії запропонував запровадити у школах ранкову молитву на славу Росії.

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