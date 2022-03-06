Netflix вирішив зробити наступний крок у санках проти Росії. До цього компанія зупинила усі свої проєкти в цій країні. А 1 березня відмовилася включати у свої трансляції 20 російських пропагандистських каналів на вимогу російського законодавства.

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Тож Netflix доєдналася до решти мультимедійних компаній, які покинули Росію. До цього декілька голівудських кіностудій зупинили показ своїх фільмів в російських кінотеатрах. Відтак один росіянин був змушений полетіти в Узбекистан, щоб подивитися нового "Бетмена" в кінотеатрі.

Росія і сама "вистрелила собі в ногу", коли заблокувала доступ до Facebook та Twitter, а в деяких користувачів розпочалися проблеми з доступом до YouTube. До цього Youtube відключив рекламу на своїх сервісах у Росії. А Spotify скасував Premium-підписки в Росії.

Ще один удар – TikTok заявив про зупинку роботи в Росії. Однак до такого кроку компанії підштовхнула не війна проти України чи накладені санкції, а сама Росія. Тамтешня влада прийняла так званий "закон про фейки", що унеможливлює безпечну роботу сервісу.

Заборони є і в ще одній сфері розваг – комп'ютерних іграх. Такі компанії як Electronic Arts, CD Projekt, Activision Blizzard, Microsoft та Rockstar Games зупиняють продаж своїх ігор на території Росії. Виробник відеокарт NVIDIA припиняє продаж своїх продуктів на території Росії. Також про зупинку продажу своєї продукції заявили й у Dell.

Сюди також варто додати, що Apple та Samsung теж не поставлятимуть свою продукцію в Росію.