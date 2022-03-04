До санкцій проти Росії вирішили вдатися і кіновиробники. Чимало американських кіностудій зняли з прокату в Росії свої фільми. Серед них і новий фільм про пригоди супергероя "Бетмен". Прем'єра цього фільму у всьому світі відбулася 3 березня.

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Та все ж знайшовся один росіянин, який таки побачив його в кінотеатрі. Правда для цього жителю Єкатеринбурга довелося полетіти аж в Узбекистан. На цю подорож він витратив 30 тисяч рублів.

Правда скоро і польоти закордон для росіян теж стануть розкішшю. Річ у тому, що Boeing та Airbus розірвали угоду про співпрацю з російськими авіакомпаніями. І заборонили постачання запчастин для літаків. Відтак якщо якийсь прилад вийде з ладу, в Росії не буде чим його замінити. І тоді доведеться розбирати літаки на запчастини, щоб ремонтувати інші.

Окрім того, частина літаків в російських авіакомпаній – в лізингу, де лізингодавець, зазвичай, європейська компанія. І вже були випадки, коли ці компанії почали вимагати свої літаки назад. Так сталося з літаком компанії S7, який з Росії летів до Вірменії. Після посади в аеропорту Єревана, літак був затриманий на вимогу лізингодавця. Через це S7 була змушена скасувати усі свої міжнародні рейси, щоб не зіштовхнутися з втратою літаків.