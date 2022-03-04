К санкциям против России решили прибегнуть и кинопроизводители. Многие американские киностудии сняли с проката в России свои фильмы. Среди них и новый фильм о приключениях супергероя "Бэтмен". Премьера этого фильма по всему миру состоялась 3 марта.

Как в дни смерти генсеков: в Москве будут показывать "Лебединое озеро" вместо голливудских фильм

И все же нашелся один россиянин, который увидел его в кинотеатре. Правда, для этого жителю Екатеринбурга пришлось улететь в Узбекистан. На это путешествие он потратил 30 тысяч рублей.

Правда скоро и полеты заграницу для россиян тоже станут роскошью. Дело в том, что Boeing и Airbus расторгли соглашение о сотрудничестве с российскими авиакомпаниями. И запретили поставку запчастей для самолетов. Поэтому если какой-нибудь прибор выйдет из строя, в России нечем будет его заменить. И тогда придётся разбирать самолеты на запчасти, чтобы ремонтировать другие.

Кроме того, часть самолетов у российских авиакомпаний – в лизинге, где лизингодатель обычно европейская компания. И уже были случаи, когда эти компании потребовали свои самолеты обратно. Так произошло с самолетом компании S7, который из России летел в Армению. После посадки в аэропорту Еревана, самолет был задержан по требованию лизингодателя. Поэтому S7 была вынуждена отменить все свои международные рейсы, чтобы не столкнуться с потерей самолетов.