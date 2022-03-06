Технічно відключити глобальний інтернет в Росії, цілком реально. Та підключити країну до свого інтернету – керованого.
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Замість глобального – внутрішній
Сам внутрішньоросійський – або " суверенний " – інтернет передбачає створення копії глобального інтернету всередині Росії з національною системою доменних імен, з національним реєстром адрес та з національними російськими сервісами з доменами "ru" і "рф".
За "суверенного інтернету в принципі можна буде зайти на будь-який ресурс, поки Роскомнагляд не захоче включити той чи інший сайт до реєстру.
VPN не допоможе
Але якщо його заблокують, то провайдери обмежуватимуть прямий доступ, і за таких розкладів VPN вже точно не допоможе. У такому разі вся інфраструктура буде дуже легко контролюватись і тоді Росія зануриться у цифровий морок.
Нагадаємо, на території Росії, окрім Facebook, заблокували ще й Twitter. Влада РФ все більше хоче контролювати свободу слова та інформаційне поле своїх громадян.
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