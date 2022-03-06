Технічно відключити глобальний інтернет в Росії, цілком реально. Та підключити країну до свого інтернету – керованого.

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Замість глобального – внутрішній

Сам внутрішньоросійський – або " суверенний " – інтернет передбачає створення копії глобального інтернету всередині Росії з національною системою доменних імен, з національним реєстром адрес та з національними російськими сервісами з доменами "ru" і "рф".

За "суверенного інтернету в принципі можна буде зайти на будь-який ресурс, поки Роскомнагляд не захоче включити той чи інший сайт до реєстру.

VPN не допоможе

Але якщо його заблокують, то провайдери обмежуватимуть прямий доступ, і за таких розкладів VPN вже точно не допоможе. У такому разі вся інфраструктура буде дуже легко контролюватись і тоді Росія зануриться у цифровий морок.

Нагадаємо, на території Росії, окрім Facebook, заблокували ще й Twitter. Влада РФ все більше хоче контролювати свободу слова та інформаційне поле своїх громадян.

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