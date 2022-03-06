Російський ринок незабаром покинуть усі іноземні компанії. Окупанти залишаться лише зі своїми сервісами та продукцією та відчують на собі повну ізоляцію за підлий напад на Україну.
До речі Судячи з перехоплених розмов окупантів, вони розбиті емоційно, – Монастирський
Spotify скасував Premium-підписки у країні-агресорі
Відомий музичний сервіс Spotify повідомив, що його Premium-підписка буде недоступною для придбання у Росії.
У зв'язку з новими зовнішніми обмеженнями, пов'язаними з нашими основними платіжними провайдерами Premium більше не доступний для покупки в Росії,
– йдеться у заяві компанії.
Разом з тим слід зазначити, що росіяни зможуть користуватися безплатною версією сервісу.
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