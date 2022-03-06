Российский рынок скоро покинут все иностранные компании. Оккупанты останутся только со своими сервисами и продукцией и почувствуют на себе полную изоляцию за подлое нападение на Украину.
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Spotify отменил Premium-подписки в стране-агрессоре
Известный музыкальный сервис Spotify сообщил, что его Premium подписка будет недоступна для приобретения в России.
В связи с новыми внешними ограничениями, связанными с нашими основными платежными провайдерами Premium больше не доступен для покупки в России,
– говорится в заявлении компании.
Вместе с тем следует отметить, что россияне могут пользоваться бесплатной версией сервиса.
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