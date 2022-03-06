З кожним днем війни дух українських захисників зростає. Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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Вороги емоційно розбиті

Телефонні розмови, які перехоплює Національна поліція України, свідчать про те, що дух російських загарбників занепадає.

Окупанти розбиті емоційно, виснажені, вони знають, що з кожного вікна по них стрілятимуть, що кожен громадянин готовий із ними воювати. Російські військові сплять по 2–3 години на добу. Вони перелякані,

– зазначив Монастирський.

За його словами, Міністерство внутрішніх справ разом із ЗСУ, як кулак безпеки України, продовжує чинити жорсткий опір окупанту. Нацгвардійці героїчно відбивають атаки ворога у різних куточках нашої країни.

"Бої за Харків, Гостомель та Маріуполь увійдуть у підручники історії. Поліцейські спільно з нацгвардійцями знешкоджують диверсантів та протидіють мародерам. Разом із місцевим населенням зупиняють танки, блокують пересування колон ворожої техніки, женуть ворога з нашої рідної землі", – додав міністр.

Монастирський зауважив, що прикордонники першими взяли на себе ворожий вогонь. Зараз вони проводять величезну роботу з біженцями, які шукають порятунку від війни за кордоном.

"Рятувальники ДСНС під обстрілами з російських градів кожного дня гасять пожежі, титанічними зусиллями витягують з-під завалів дітей та дорослих, проводять евакуацію населення", – заявив міністр.

За його словами, кіберполіцейські та IT-волонтери ведуть потужну боротьбу в діджитал-просторі. Вони вже "поклали" десятки онлайн-ресурсів уряду країни-агресорки, найбільших російських пропагандистських ЗМІ та банків. Монастирський додав, що він пишається усіма, хто зараз боронить Україну.

"У ваших діях – справжній патріотизм, гідність, честь, мужність та єдність. Ми точно знаємо, кого й що захищаємо! За нами правда! Ми точно переможемо, адже ми — на своїй землі! Слава Україні!", – підсумував міністр.

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