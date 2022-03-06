Актуально Страны НАТО получили "зеленый свет" на поставку истребителей Украине, – Блинкен
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Каждый день с тех пор, как Россия цинично напала на Украину, оккупанты терпят сокрушительные потери. Перехваченные разговоры вражеских солдат говорят о том, что они эмоционально разбиты.
Актуально Страны НАТО получили "зеленый свет" на поставку истребителей Украине, – Блинкен
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Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!