У компанії зазначили, що TikTok – це джерело для творчості та розваг. Застосунок може стати полегшенням та зв'язком між людьми, які під час війни стикаються з величезною трагедією та ізоляцією.

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ТікТок не працюватиме в Росії

TikTok більше не буде працювати у Росії через введення там цензури на новинний контент. В компанії додали, що безпека їхніх співробітників і користувачів залишається найвищим пріоритетом.

У світлі нового російського закону про "фейкові новини", у нас немає іншого вибору, окрім як призупинити пряму трансляцію та новий контент для нашого відеосервісу, поки ми не розглянемо наслідки цього закону для безпеки,

– мовиться у повідомленні.

У TikTok наголосили, що це не вплине на службу обміну повідомленнями в програмі.

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