Згідно з інформацією, в бібліотеках тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей почались вилучення української історичної та художньої літератури, яка не збігається із кремлівською пропагандою.

Важливо У Росії пропонують красти іноземні фільми й транслювати їх по телебаченню

Відомо, що для цього залучили російські підрозділи "воєнної поліції", які виконують так звані "ідеологічні функції".

Найбільшу зацікавленість поліцаїв викликають книжки щодо історії українських Майданів, АТО/ООС, історії українських визвольних змагань. До "екстремістської" літератури відносять шкільні підручники історії України, наукову та популярну історичну літературу,

– повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

Які імена окупанти вважають забороненими:

Іван Мазепа,

Симон Петлюра,

Степан Бандера,

Роман Шухевич,

В'ячеслав Чорновіл.

Крім того, в містах Кремінна, Рубіжне (Луганська область), Городня (Чернігівська область) відомі випадки вилучення книжки "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані.

Знайдені книжки вилучаються, знищуються на місці або вивозяться у невідомому напрямку.

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