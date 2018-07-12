"Интер" отказывается платить штраф за скандальный концерт 9 мая
Телеканал "Интер" категорически не соглашается с решением Национального совета относительно наложения штрафа за скандальный концерт 9 мая.
Об этом говорится на сайте телеканала "Интер".
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Как указано в сообщении, "Интер" не согласен выплачивать штраф в связи с трансляцией программы ко Дню Победы "Победа. Одна на всех" и будет защищать свои интересы и интересы миллионов телезрителей в судебном порядке.
Проведенная 22-23 мая 2018 года внеплановая выездная проверка канала Нацсоветом не предоставила аргументированных и обоснованных подтверждений нарушения телеканалом "Интер" положений действующего законодательства. Свои возражения на безосновательные обвинения телеканал подал в Нацсовет,
– сообщили в пресс-службе телеканала.
"Интер" отметил, что в программе телеканал открыто осудил нацизм и напомнил о роли Украины в победе над ним: "Осуждения нацизма является нормой для демократических обществ в течение последних 70 лет, в том числе и на законодательном уровне".
Как заверили на телеканале, в результате проверки комиссия Нацсовета привела цитаты из программы, но все они связаны исключительно с осуждением нацизма как проявления фашизма.
В эфире концерт "Победа. Одна на всех" стал абсолютным лидером, его посмотрели 7,3 миллиона зрителей. После выхода концерта на телеканал в течение нескольких недель поступали многочисленные обращения зрителей с благодарностями за созданную программу,
– добавили в сообщении.
Напомним, Нацсовет оштрафовал телеканал "Интер" на 4 миллиона 46 тысяч гривен (25% лицензионного сбора) за скандальный концерт к так называемому Дня победы, который вещатель в своем эфире продемонстрировал 9 мая. В частности, канал обвиняют в разжигании вражды.