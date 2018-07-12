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"Інтер" відмовляється платити штраф за скандальний концерт 9 травня

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"Інтер" відмовляється платити штраф за скандальний концерт 9 травня
"Інтер" відмовляється платити штраф за скандальний концерт 9 травня / Facebook

Телеканал "Інтер" категорично не погоджується із рішенням Національної ради щодо накладання штрафу за скандальний концерт 9 травня.

Про це йдеться на сайті телеканалу "Інтер".

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Як зазначено у повідомленні, "Інтер" не згоден виплачувати штраф у зв'язку з трансляцією програми до Дня Перемоги "Перемога. Одна на всіх" і захищатиме свої інтереси й інтереси мільйонів телеглядачів у судовому порядку.

Проведена 22-23 травня 2018 року позапланова виїзна перевірка каналу Нацрадою не надала аргументованих і обґрунтованих підтверджень порушення телеканалом "Інтер" положень чинного законодавства. Свої заперечення на безпідставні звинувачення телеканал подав у Нацраду,
– повідомили у прес-службі телеканалу.

"Інтер" зазначив, що у програмі телеканал відкрито засудив нацизм і нагадав про роль України в перемозі над ним: "Засудження нацизму є нормою для демократичних суспільств протягом останніх 70 років, зокрема й на законодавчому рівні".

Як запевнили на телеканалі, у результаті перевірки комісія Нацради навела цитати з програми, але всі вони пов'язані виключно із засудженням нацизму як прояву фашизму. 

В ефірі концерт "Перемога. Одна на всіх" став абсолютним лідером, його подивилися 7,3 мільйона глядачів. Після виходу концерту на телеканал протягом кількох тижнів надходили численні звернення глядачів із подяками за створену програму,
– додали в повідомленні.

Нагадаємо, Нацрада оштрафувала телеканал "Інтер" на 4 мільйони 46 тисяч гривень (25% ліцензійного збору) через скандальний концерт до так званого Дня перемоги, який мовник у своєму ефірі продемонстрував 9 травня. Зокрема, канал звинувачують у розпалюванні ворожнечі.

Теги: Гроші Новини України Скандал з Інтером Медіа ЗМІ 9 травня
Джерело: 24 канал
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