Скандальному "Інтеру" продовжили ліцензію ще на 7 років

У середу, 11 липня, стало відомо, що Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення продовжила ліцензію телеканалу "Інтер" ще на сім років.

Про це йдеться на сайті "Gazeta.ua".

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Відповідне рішення ухвалили на засіданні Національної Ради. Зазначено, що всі члени відомства проголосували "за", окрім Ольги Герасим'юк, яка утрималася.

Але Нацрада наголосила, що відтепер телеканал "Інтер" буде під особливим контролем.

Ми будемо моніторити – регулярно та постійно – ваш телеканал і вживати всіх заходів для того, щоб зупинити можливе розпалювання ворожнечі,

– відповіла заступниця голови Нацради Уляна Фещук.

Нагадаємо, скандал з телеканалом виник тоді, коли перед 9 травня у мережі поширили фрагмент концерту до Дня перемоги, який мав вийти на "Інтері". Невдоволення, зокрема, викликали слова ведучих заходу про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців". Згодом, скандальний концерт на каналі все ж показали.