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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Скандальному "Интеру" продлили лицензию еще на 7 лет

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Скандальному "Интеру" продлили лицензию еще на 7 лет
Скандальному "Интеру" продлили лицензию еще на 7 лет / kp.ua

В среду, 11 июля, стало известно, что Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания продлил лицензию телеканала "Интер" еще на семь лет.

Об этом говорится на сайте "Gazeta.ua".

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Соответствующее решение было принято на заседании Национального Совета. Отмечено, что все члены ведомства проголосовали "за", кроме Ольги Герасимьюк, которая воздержалась.

Но Нацсовет подчеркнул, что отныне телеканал "Интер" будет под особым контролем.

Мы будем мониторить – регулярно и постоянно – ваш телеканал и принимать все меры для того, чтобы остановить возможное разжигание вражды,
– ответила заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук.

Напомним, скандал с телеканалом возник тогда, когда перед 9 мая в сети распространили фрагмент концерта ко Дню Победы, который должен был выйти на "Интере". Недовольство, в частности, вызвали слова ведущих мероприятия о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников". Впоследствии, скандальный концерт на канале все же показали.

Теги: Новости Украины Скандал с Интером Медиа
Источник: 24 Канал
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