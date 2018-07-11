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Скандальний концерт 9 травня: "Інтер" отримав суворе покарання від Нацради

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Нацрада оштрафувала "Інтер" на понад 4 мільйони гривень за скандальний концерт 9 травня
Нацрада оштрафувала "Інтер" на понад 4 мільйони гривень за скандальний концерт 9 травня / Соцмережі

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оштрафувала телеканал "Інтер" на 4 мільйони 46 тисяч гривень (25% ліцензійного збору). Причина – скандальний концерт до так званого Дня перемоги, який мовник у своєму ефірі продемонстрував 9 травня. Зокрем, канал звинувачують у розпалюванні ворожнечі.

Відповідне рішення відомство ухвалило за результатами позапланової перевірки каналу, призначеної 11 травня за скаргами Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, громадян Ковбика, Семілетко та Київської міської організації "Української Галицької партії", пише "Детектор медіа".

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Перевірка Нацради підтвердила, що в ефірі "Інтера" 9 травня транслювався цей концерт, де лунали такі фрази ведучих. Ведучий Андрій Доманський у підводці сказав: "Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников". Далі продовжила ведуча Анастасія Даугулє: "И пусть иногда нам кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране. Но это не так. Нас много. Нас сотни в этом зале и миллионы – перед экранами телевизоров,
– зазначають журналісти.

У зв’язку з цим регуляторний орган вбачає у вищезазначеному концерті розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, що є порушенням закону "Про телебачення і радіомовлення" та закону "Про інформацію". Зазвичай, такі порушення караються штрафом у розмірі 25% ліцензійного збору, відповідно до закону "Про телебачення і радіомовлення". У підсумку члени Нацради одноголосно вирішили застосувати цю санкцію.

Зауважимо, що для "Інтера" сума штрафу становить 4 мільйони 46 тисяч гривень, що є найбільшою сумою штрафу, призначеною Нацрадою за весь час використання цієї санкції. Канал має сплатити штраф протягом 30 днів, якщо не оскаржить його в суді.

Сам мовник не погодився з результатами перевірки. Зокрема, керівництво "Інтера" вважає, що висловлювання ведучих не пов’язані з національними, расовими чи релігійними питаннями, оскільки нацизм – явище не національне, не расове і не релігійне. Також менеджмент каналу переконує, будь-які тлумачення змісту передачі є виключно оціночними судженнями, які можуть виникнути тільки внаслідок некоректного сприйняття окремих слів, вирваних з контексту.

Заступниця голови Нацради Уляна Фещук своєю чергою зауважила, що окремо кожне слово ведучих, можливо, є юридично зваженим, але разом ці фрази розпалюють ворожнечу. Як нагадала, вона напередодні 9 травня скандальний уривок заходу було поширено в інтернеті, і він викликав різко негативну реакцію.

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"Інтер" мав змогу побачити цю реакцію та внести зміни до програми", – заявила вона.

До слова, юрист медіагрупи "Інтер" Ольга Мусійко повідомила, що "Інтер" оскаржить санкцію в суді.

Нічого, крім засудження нацизму та показу ролі України в боротьбі за перемогу, цим концертом "Інтер" не мав на увазі. Кожне слово (ведучих) було юридично зважено. Відстежити на 100% реакцію громадськості неможливо. Частина людей – на одній стороні, друга – на іншій, жодна не має пріоритетності. З моєї точки зору, у Національної ради немає юридичних підстав для такої санкції. Зустрінемося в суді,
– зазначила правозахисниця

Натомість Уляна Фещук сказала, що Нацрада докладатиме всіх зусиль, щоб виграти справу в суді.

Нагадаємо, на початку травня у мережі поширили фрагмент концерту до Дня Перемоги, який мав вийти на "Інтері" 9 числа. У суспільстві викликали хвилю обурення слова ведучих заходу про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".

Вже вранці 9 травня під стінами головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській активісти влаштували пікет у зв’язку зі скандальним роликом і вимагали позбавити канал ліцензії та прибрати з ефіру відповідний концерт. Проте цього не трапилося: "Інтер" таки запустив в ефір концерт "Победа. Одна на всех".

Після цього у Києві невідомі активісти кинули в будівлю адміністрації "Інтера" "коктейль Молотова".

Теги: Новини України 9 травня Медіа ЗМІ Скандал з Інтером День Перемоги
Джерело: 24 Канал
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Новини за 11 липня
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