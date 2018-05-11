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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Скандал з "Інтером": Нацрада прийняла важливе рішення

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Нацрада призначила позапланову перевірку
Нацрада призначила позапланову перевірку "Інтеру" / Фото з відкритих джерел

11 травня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку приватного акціонерного товариства "Телеканалу "Інтер" щодо дотримання вимог законодавства під час трансляції 9 травня концерту "Перемога. Одна на всіх".

Про це заявив голова Нацради Юрій Артеменко під час засідання органу.

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Зокрема, Нацрада отримала звернення Служби безпеки України, численні скарги громадян України і заяву Київської міської організації "Української Галицької партії" з наріканнями на трансляцію концерту.

На думку департаменту СБУ, у висловлюваннях ведучих концерту Андрія Доманського та Анастасії Даугулє містилися ознаки пропаганди, яка створює викривлене уявлення про окремі аспекти історичного розвитку України та дискредитації сучасних процесів у державі, пов’язаних з декомунізацією та становленням національної ідентичності.

Так, усі скаржники на телеканал вважають, що зміст концерту "Інтера" принижує їх гідність як громадян України, розпалює ворожнечу та закликає до підриву цілісності держави.

Окрім того, Артеменко додав, що моніторинг Нацрадою ефіру каналу "Інтер" теж зафіксував ознаки порушення закону, які має визначити перевірка.

Відеокоментар члена Нацради з питань телебачення та радіомовлення Олега Черниша

Чим оскандалився "Інтер"? 9 травня в ефірі телеканалу "Інтер" під час концерту до Дня Перемоги показали фрагмент, у якому ведучий Андрій Доманський говорив про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців". Напередодні ефіру відео цього епізоду зчинив чималий резонанс у соцмережах.

Вранці 9 травня під стінами головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській у Києві активісти влаштували пікет у зв’язку зі скандальним роликом і вимагали позбавити канал ліцензії. Після того, як епізод таки показали в ефірі без змін, представники націоналістичних організацій пообіцяли пікетувати не лише офіс телеканалу, але й помешкання його власників.

 

 

Теги: Новини політики Новини України СБУ ЗМІ Скандал з Інтером
Джерело: 24 Канал
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