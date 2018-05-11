Скандал с "Интером": Нацсовет принял важное решение

11 мая Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку частного акционерного общества "Телеканала "Интер" относительно соблюдения требований законодательства во время трансляции 9 мая концерта "Победа. Одна на всех".

Об этом заявил председатель Нацсовета Юрий Артеменко во время заседания органа.

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В частности, Нацсовет получил обращение Службы безопасности Украины, многочисленные жалобы граждан Украины, и заявление Киевской городской организации "Украинской Галицкой партии" с нареканиями на трансляцию концерта.

По мнению департамента СБУ, в высказываниях ведущих концерта Андрея Доманского и Анастасии Даугуле содержались признаки пропаганды, которая создает искаженное представление об отдельных аспектах исторического развития Украины и дискредитации современных процессов в государстве, связанных с декоммунизацией и становлением национальной идентичности.

Так, все жалобщики на телеканал считают, что содержание концерта "Интера" унижает их достоинство как граждан Украины, разжигает вражду и призывает к подрыву целостности государства.

Кроме того, Артеменко добавил, что мониторинг Нацсоветом эфира канала "Интер" тоже зафиксировал признаки нарушения закона, которые должна определить проверка.

Видеокомментарий члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Олега Черныша

Чем оскандалился "Интер"? 9 мая в эфире телеканала "Интер" во время концерта ко Дню Победы показали фрагмент, в котором ведущий Андрей Доманский говорил о переименование улиц в Украине "именами фашистских преступников". Накануне эфира видео этого эпизода вызвало немалый резонанс в соцсетях.



Утром 9 мая под стенами главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской в Киеве активисты устроили пикет в связи со скандальным роликом и потребовали лишить канал лицензии. После того, как эпизод показали в эфире без изменений, представители националистических организаций пообещали пикетировать не только офис телеканала, но и дома его владельцев.