Скандальный концерт 9 мая: "Интер" получил суровое наказание от Нацсовета

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "Интер" на 4 миллиона 46 тысяч гривен (25% лицензионного сбора). Причина – скандальный концерт к так называемому Дню победы, который вещатель в своем эфире продемонстрировал 9 мая. В частности, канал обвиняют в разжигании вражды.

Соответствующее решение ведомство приняло по результатам внеплановой проверки канала, назначенной 11 мая по жалобам Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины, граждан Ковбика, Семилетко и Киевской городской организации "Украинской Галицкой партии", пишет "Детектор медиа".

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Проверка Нацсовета подтвердила, что в эфире "Интера" 9 мая транслировался этот концерт, где звучали такие фразы ведущих. Ведущий Андрей Доманский в подводке сказал: "Сегодня мы не можем позволит, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников". Далее продолжила ведущая Анастасия Даугуле: "И пусть иногда нам кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране. Но это не так. Нас много. Нас сотни в этом зале и миллионы перед экранами телевизоров", – отмечают журналисты.

В связи с этим регуляторный орган усматривает в вышеуказанном концерте разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, что является нарушением закона "О телевидении и радиовещании" и закона "Об информации". Обычно такие нарушения караются штрафом в размере 25% лицензионного сбора, в соответствии с законом "О телевидении и радиовещании". В итоге члены Нацсовета единогласно решили применить эту санкцию.

Заметим, что для "Интера" сумма штрафа составляет 4 миллиона 46 тысяч гривен, что является наибольшей суммой штрафа, назначенной Нацсоветом за все время использования этой санкции. Канал должен уплатить штраф в течение 30 дней, если не обжалует его в суде.

Сам вещатель не согласился с результатами проверки. В частности, руководство "Интера" считает, что высказывания ведущих не связаны с национальными, расовыми или религиозными вопросами, поскольку фашизм – явление не национальное, расовое и религиозное. Также менеджмент канала убеждает, что любые толкования содержания передачи являются исключительно оценочными суждениями, которые могут возникнуть только вследствие некорректного восприятия отдельных слов, вырванных из контекста.

Замглавы Нацсовета Ульяна Фещук свою очередь отметила, что отдельно каждое слово ведущих, возможно, является юридически взвешенным, но вместе эти фразы разжигают вражду. Как она напомнила, накануне 9 мая скандальный отрывок мероприятия был распространен в интернете, и он вызвал резко негативную реакцию.

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"Интер" имел возможность увидеть эту реакцию и внести изменения в программу", – заявила она.

К слову, юрист медиагруппы "Интер" Ольга Мусийко сообщила, что "Интер" обжалует санкцию в суде.

Ничего, кроме осуждения нацизма и показа роли Украины в борьбе за победу, этим концертом "Интер" не имел в виду. Каждое слово (ведущих) было юридически взвешенно. Отследить на 100% реакцию общественности невозможно. Часть людей – на одной стороне, вторая – на другой, ни одна не имеет приоритета. С моей точки зрения, у Национального совета нет юридических оснований для такой санкции. Встретимся в суде,

– отметила правозащитница

Зато Ульяна Фещук сказала, что Нацсовет будет прилагать все усилия, чтобы выиграть дело в суде.

Напомним, в начале мая в сети распространили фрагмент концерта ко Дню Победы, который должен был выйти на "Интере" 9 числа. В обществе вызвали волну возмущения слова ведущих мероприятия о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".

Уже утром 9 мая под стенами главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской активисты устроили пикет в связи со скандальным роликом и потребовали лишить канал лицензии и убрать из эфира соответствующий концерт. Однако этого не случилось: "Интер" запустил в эфир концерт "Победа. Одна на всех".

После этого в Киеве неизвестные активисты бросили в здание администрации "Интера" "коктейль Молотова".