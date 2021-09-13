Данилов порадовался реакции ОПЗЖ

Сам секретарь Совета нацбезопасности и обороны был удивлен такой реакцией ОПЗЖ. Он не ожидал, что такой маленький фрагмент его интервью вызовет столько обсуждения.

К теме Нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу, – Данилов

Данилов порадовался, что в Украине много активных и неравнодушных людей. Он отметил, что готов продолжить эту дискуссию. "Убежден, что всегда надо смотреть хотя бы на шаг вперед, а не идти в будущее с головой, повернутой в прошлое", – отметил политик.

Особенно интересно было наблюдать зашкальну истерию, которая началась в различных опзж, которое даже не поленилось сделать отдельное заявление. Если сторонникам "русского мира" стало плохо, то, значит, Украине будет хорошо,

– отметил Данилов.

Обратите внимание! В конце секретарь СНБО обратился к читателям латиницей: "Dyakuyu usim, hto prochy'tav abo posluhav moye interv'yu" Radio Svoboda ".

Заметим, на сайте ОПЗЖ опубликовали это заявление о высказываниях секретаря СНБО. Они традиционно обвинили украинскую власть во всех бедах и отметили, что "несмотря на то, что выступают за свободное использование русского языка, никогда не были против украинского".

Что этому предшествовало

В интервью Данилов заявил, что Украине следовало бы отказаться от кириллицы и перейти на латиницу. Политик название это "одной из фундаментальных вещей". Кроме того, он подчеркнул важность внедрения обязательного языка – английского.

Полный текст публикации Алексея Данилова в фейсбуке:

Разговор с Инной Кузнецовой был насыщенной и разноплановой. Обсудили много интересных тем о войне и мире, прошлом и будущем, союзниках и врагах, свободе слова и санкциях. Но неожиданную для меня реакцию вызвал совсем небольшой фрагмент, где я утвердительно ответил на вопрос слушателя о целесообразности введения латиницы. Рад, что в нашей стране так много активных и неравнодушных людей. Эту дискуссию готов продолжить и убежден, что всегда надо смотреть хотя бы на шаг вперед, а не идти в будущее с головой, повернутой в прошлое!

P.S.

Особенно интересно было наблюдать зашкальну истерию, которая началась в различных опзж, которое даже не поленилось сделать отдельное заявление. Если сторонникам "русского мира" стало плохо, то, значит, Украина будет хорошо!

Dyakuyu usim, hto prochy'tav abo posluhav moye interv'yu "Radio Svoboda".