Подлое нападение России на Украину не оставило равнодушными многих иностранных воинов. Они решили приехать к нам и стать бок о бок с ВСУ для того, чтобы дать отпор агрессору.

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Фейковый сайт батальона

Враг совершил попытку препятствовать активной работе батальона по ликвидации оккупантов. Центр противодействия дезинформации сообщает: настоящий сайт работает хорошо, на него можно перейти по ссылке.

Зато фейковый двойник, созданный оккупантами, размещен по этому адресу.

СНБО призывает граждан быть бдительными и доверять только официальным источникам.

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