Підлий напад Росії на Україну не залишив байдужими багатьох іноземних воїнів. Вони вирішили приїхати до нас та стати пліч-о-пліч із ЗСУ для того, щоб дати відсіч агресору.

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Фейковий сайт батальйону

Ворог зробив спробу перешкодити активній роботі батальйону з ліквідації окупантів. Центр протидії дезінформації повідомляє: справжній сайт працює добре, на нього можна перейти за посиланням.

Натомість фейковий двійник, створений окупантами, розміщений за цією адресою.

РНБО закликає громадян бути пильними та довіряти лише офіційним джерелам.

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