Спикер Интернационального легиона обороны Украины Дамьен Магру рассказал о своих впечатлениях во время телемарафона. В эфире он подчеркнул, что все увлечены украинскими военными.

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Украинская армия – самая смелая в мире

Прежде всего, он заметил, что до начала войны был гражданским. Так что, конечно, его основные впечатления связаны с тем фактом, что он вообще служит. Но еще больше его вдохновляют именно украинские военные.

Он подчеркнул, что впечатления от украинской армии и ВСУ очень положительные. Магру добавил, что в легионе все уважают наших военных. А еще они поражены мудростью и смелостью украинских собратьев и посестер.

Это самая смелая армия в мире. Я думаю, никто бы даже не спорил,

– подчеркнул Магру.

Он добавил, что боевой дух как у легионеров, так и в ВСУ остается на очень высоком уровне. И на это не влияют трудности, с которыми приходится сталкиваться на фронте.

Задачи легионеров не сильно отличаются от ВСУ

Спикер добавил, что у легиона есть разные группировки и формирования. И они разбросаны по всей линии фронта. Там военные выполняют различные задачи, которые напрямую зависят от местности и ситуации.

Есть военные, у которых более интенсивные операции. А есть те, кто помогает удерживать оборону на отдельных участках фронта. Да и задачи что в ВСУ, что у легионеров ничем не отличаются. Только, добавил Магру, последние продемонстрировали, что отлично справляются с боями в городских условиях. Например, в том же Северодонецке.

Легионеры наравне с нашими военными защищают Украину. И так же они уничтожают русских захватчиков. А потери у врага, подчеркнем, растут каждый день.

Уже более 35 тысяч кафиров удалось ликвидировать

С начала полномасштабного вторжения в ряды "двухсотых" удалось отправить 35 450 российских бойцов . За прошедшие сутки защитники и защитницы уничтожили 200 захватчиков.

Кроме того, на балансе врага продолжает сокращаться техника. В металлолом уже превратили 1572 танка, 3720 боевых бронированных машин, 781 артиллерийскую систему, 246 реактивных систем залпового огня, 103 единицы ПВО.

Также военные уничтожили 217 самолетов, 185 вертолетов, 640 БпЛА оперативно-тактического уровня, 142 крылатые ракеты, 14 судов, 2598 автомобилей и автоцистерн, а также 61 единицу специальной техники.

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