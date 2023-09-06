Многие дети, которые находились в интернате, нуждаются в лечении.

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Что известно о деле

Несколько недель назад во время рабочей поездки в Черновцы Министр соцполитики Оксана Жолнович получила от местных волонтеров фото детей с комплексными нарушениями в сложном состоянии. Этих детей переместили из Дружковского детского дома-интерната в один из детдомов в Черновицкой области, который является коммунальным заведением Черновицкого областного совета.

С рабочей поездкой в Черновцах также был заместитель Министра Назар Танасишин и глава Национальной социальной сервисной службы Василий Луцик. Так что команда сразу начала изучать этот вопрос.



Оксана Жолнович обратилась к Уполномоченному по правам человека Дмитрию Лубинцу, чтобы провести совместный мониторинговый визит детдома.



Проверка прошла уже через несколько дней. Стало очевидно, что дети нуждаются в лечении. Мониторинг показал, что у полусотни детей отсутствуют или просрочены индивидуальные планы стационарного ухода и реабилитации.

И, кроме этого, детские комнаты нуждаются в усовершенствовании в соответствии с современными требованиями. Также зафиксировано нарушение санитарных норм на кухне.



Параллельно Министерство соцполитики общалось с главой Черновицкой ОВА Русланом Запаранюком и договаривалось об обследовании детей в медучреждении. Также к сведению поставили все центральные органы исполнительной власти, в том числе премьер-министра Дениса Шмыгаля и вице-премьер Ирину Верещук.



Всех детей обследовали медики. А нуждающиеся в лечении получают его в больнице.



Кроме того, команда Минсоцполитики начала пилот вместе с Черновицкой ОГА, чтобы перевести детей в семейные формы воспитания и обеспечить их паллиативным уходом. Сам интернат в Черновицкой области будет переформатирован.

Полиция проводит расследование

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Черновицкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами специализированного детского учреждения по охране жизни и здоровья несовершеннолетних (ч. 1 ст. 137 УК Украины). Национальная полиция проводит расследование и выясняет все обстоятельства.