Из-за пандемии коронавируса интернет-медиа стремительно пошли вверх. Поэтому назрел вопрос законодательного регулирования современного рынка медиа, значительную часть которого теперь составляют цифровые СМИ.

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В Евросоюзе ожидают закон об интернет-медиа

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко уверен, что без закона об интернет-медиа Украина не выполняет определенные обязательства. В частности, перед Евросоюзом относительно аудиовизуальных услуг.

Законным образом мы никак не влияем на интернет-издания, которые составляют в крупных городах основу для пользования информацией,

– отметил Ткаченко.

В Офисе Совета Европы в Украине рассказывают, что законодательство в соответствии со стандартами ЕС позволит сотрудничать со странами-членами Евросоюза.

"Это партнерство в обе стороны. Ситуация, которая будет выгодной для обеих сторон", – подчеркнул глава Офиса Совета Европы в Украине Стэн Ньорлов.

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В медиабизнесе развились коллаборации

Война с Россией научила участников медиарынка ориентироваться на украинского и европейского зрителя. Пандемия же поспособствовала большей эффективности процессов производства продукта.

По словам руководительницы медиафорума Екатерины Удут, появилось больше возможностей для различных коллабораций между производителями и телеканалами, а также между онлайн-платформами и телеканалами.

Расширились возможности к международной копродукции. Люди больше стремятся к этому и видят больше потенциала,

– рассказала руководительница форума.

Украинские зрители хотят локального контента

Украинские зрители хотят больше локального контента, который показывает реалии нашей жизни. Желание потреблять собственный медиапродукт – это мировой тренд. Так же как и рост интереса зрителя к сериалам.

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Председатель Госагентства Украины по вопросам кино Марина Кудерчук отмечает, что есть развитие сериальной и кинопродукции. Если есть потребность в сериалах, то зрителю стоит их давать.

"Есть развитие и сериальной, и кинопродукции. Я считаю, что это правильно, что государство поддерживает все направления. В прошлом году (2020 год – 24 канал) – это первый год, когда мы поддерживали сериалы в Госкино. В этом году (2021 год – 24 канал) показатели выросли на 30%. Финансирования в этом году больше и кинопроизводства", – отметила Кудерчук.

Результаты исследования медиарынка Украины

С начала российско-украинской войны долю российских сериалов практически полностью заняли отечественные сериалы. Если раньше это были преимущественно только мелодрамы, то сейчас снимают все больше детективов и комедий.

Как прошел медиафорум Kyiv Media Week 2021: смотрите видео

На медиафоруме Kyiv Media Week 2021 анонсировали крупные тщательные исследования медиарынка Украины. Результаты должны обнародовать в октябре 2021 года.