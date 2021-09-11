Такое предложение Малюська озвучил на конференции YES Brainstorming. Он подчеркнул, что сейчас немало медиа-звезд получают зарплаты в конвертах.

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При этом, пожаловался министр, задекларированных и записанных государственной налоговой инспекцией зарплат очень мало.

Что я вижу – это теневые зарплаты, которые платятся в конвертах крупным медиа-звездам. Я предложил бы провести совместную встречу всех медиа-компаний Украины со мной, и со специальным оборудованием, которое проверило бы, говорим мы правду или нет,

– сказал Малюська.

Малюська сравнил СМИ в Украине с российским газом

Он также отметил, что средства массовой информации в Украине выполняют такую же роль, что и природный газ для России – роль оружия.

"Нет никакого намерения забирать медиа и делать их имуществом государства или другой партии. Медиа в Украине не являются просто медиа, это как газ для России. Газ для России – это не просто природный газ, это оружие. То же самое можно сказать о медиа в Украине", – пояснил глава Минюста.

Министр назвал СМИ политическим оружием, которое "иногда стреляет, а иногда молчит". Он отметил, что в Украине почти нет бизнеса в медиа, поскольку оперативные расходы СМИ выше их прибыли.