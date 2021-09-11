Таку пропозицію Малюська озвучив на конференції YES Brainstorming. Він підкреслив, що зараз чимало медіа-зірок отримують зарплати у конвертах.

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Натомість, поскаржився міністр, задекларованих і записаних державною податковою інспекцією зарплат дуже мало.

Що я бачу – це тіньові зарплати, які платяться в конвертах великим медіа-зіркам. Я запропонував би провести спільну зустріч всіх медіа-компаній України зі мною, і зі спеціальним обладнанням, яке б перевірило, говоримо ми правду чи ні,

– сказав Малюська.

Малюська порівняв ЗМІ в Україні із російським газом

Він також зазначив, що засоби масової інформації в Україні виконують таку ж саму роль, що й природний газ для Росії – роль зброї.

"Немає жодного наміру забирати медіа й робити їх майном держави або іншої партії. Медіа в Україні не є просто медіа, це як газ для Росії. Газ для Росії – це не просто природний газ, це зброя. Те ж саме можна сказати про медіа в Україні", – пояснив очільник Мін'юсту.

Міністр назвав ЗМІ політичною зброєю, яка "іноді стріляє, а іноді мовчить". Він зауважив, що в Україні майже немає бізнесу в медіа, оскільки оперативні видатки ЗМІ вищі за їхні прибутки.