Украинская промышленная компания "Интерпайп" опровергает информацию о продаже трубной продукции НАК "Нафтогаз Украины" по якобы завышенным ценам. Серия публикаций в ангажированных и недобросовестных СМИ на эту тему является ложной и направленной на нанесение ущерба деловой репутации компании "Интерпайп".

Серию подобных клеветнических публикаций компания связывает с тем, что "Интерпайп" последовательно и открыто выступает против необоснованного и недобросовестного повышения цен на электроэнергию в Украине.



В клеветнических публикациях, направленных против "Интерпайп", сравниваются цены на несопоставимые поставки стандартной трубной продукции, не имеющей особых требований, и на поставки специальных технологически сложных труб с премиальным соединением для НАК "Нафтогаз Украина".



"Интерпайп" осуществлял и осуществляет поставки НАК "Нафтогаз Украина" в рамках конкурентных тендерных процедур. Наравне с "Интерпайп" в тендерах на поставки участвовали и участвуют представители крупнейших мировых производителей трубной продукции таких как Vallourec и Voestalpine. Китайские поставщики качественной трубной продукции такие как Tianjin Pipe Corporation, DP-Master Manufacturing Co. и Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd. таже осуществляют поставки НАК "Нафтогаз" без пошлин в рамках квот. Украинский рынок трубной продукции был и остается одним из самых конкурентных на постсоветском пространстве.



Напомним также, с апреля 2019 года Российская Федерация ввела эмбарго на ввоз всей продукции компании "Интерпайп", как на трубы нефтегазового сортамента, а в последствии и на ж/д колеса.



"Интерпайп" расценивает выход серии таких публикаций, как спланированную акцию. Цель которой, через распространение ложной информации, попытаться дискредитировать украинскую промышленную компанию "Интерпайп", которая последовательно и открыто выступает за то, чтобы рынок электроэнергии в Украине был конкурентным, правила игры – прозрачными, а стоимость электроэнергии была экономически обоснованной.