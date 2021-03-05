Українська промислова компанія "Інтерпайп" спростовує інформацію про продажі трубної продукції НАК "Нафтогаз України" за нібито завищеними цінами. Серія публікацій в заангажованих і недобросовісних ЗМІ на цю тему є неправдивою та спрямованою на нанесення шкоди діловій репутації компанії "Інтерпайп".

Серію подібних наклепницьких публікацій компанія пов'язує з тим, що "Інтерпайп" послідовно та відкрито виступає проти необґрунтованого та недобросовісного підвищення цін на електроенергію в Україні.

У наклепницьких публікаціях, спрямованих проти "Інтерпайп", порівнюються ціни на непорівнянні поставки стандартної трубної продукції, що не має особливих вимог, і на постачання спеціальних технологічно складних труб з преміальним з'єднанням для НАК "Нафтогаз України".

"Інтерпайп" здійснював і здійснює поставки НАК "Нафтогаз України" в рамках конкурентних тендерних процедур. Нарівні з "Інтерпайп" в тендерах на постачання брали та беруть участь представники найбільших світових виробників трубної продукції таких як Vallourec і Voestalpine. Китайські постачальники якісної трубної продукції такі як Tianjin Pipe Corporation, DP-Master Manufacturing Co. і Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd. також здійснюють поставки НАК "Нафтогаз" без мит в рамках квот. Український ринок трубної продукції був і залишається одним з найбільш конкурентних на пострадянському просторі.

Нагадаємо також, з квітня 2019 року Російська Федерація ввела ембарго на ввезення всієї продукції компанії "Інтерпайп", як на труби нафтогазового сортаменту, а згодом й на ж/д колеса.

"Інтерпайп" розцінює вихід серії таких публікацій, як сплановану акцію. Мета якої, через поширення неправдивої інформації, спробувати дискредитувати українську промислову компанію "Інтерпайп", яка послідовно та відкрито виступає за те, щоб ринок електроенергії в Україні був конкурентним, правила гри – прозорими, а вартість електроенергії була економічно обґрунтованою.