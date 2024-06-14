Внесенные этим постановлением изменения предусматривают, что промышленные потребители электрической энергии освобождаются НЭК "Укрэнерго" от плановых ограничений, если объем импорта в их структуре потребления составляет не менее 80%. Ранее этот норматив составлял 30% с мая по сентябрь 2023 года и 50% с октября 2023 года по апрель 2024 года.

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Такое решение Правительства Украины может привести к многочисленным негативным последствиям для отечественной промышленности в целом и "Интерпайп Стали" в частности. Сейчас мощность межгосударственных сечений для импорта электрической энергии составляет 1,7 ГВт, что значительно меньше потребности всего украинского бизнеса. То есть, международные договоренности государства Украина не позволяют выполнять новые правила, введенные Кабмином в мае.



На практике это может привести к искусственному, даже спекулятивного роста спроса на импортную электроэнергию, цена на которую может вырасти до любого уровня. Но для неотключения ее смогут и будут платить только те предприятия, которые имеют минимальные затраты на электричество в структуре себестоимости своей продукции.



Электроэнергия занимает почти 25% в себестоимости стальной заготовки, которую "Интерпайп Сталь" поставляет на заводы по производству стальных труб и железнодорожной продукции в рамках вертикальной интеграции группы Интерпайп. То есть, подорожание и повышенный спрос на электроэнергию не только крайне негативно отразится на конкурентоспособности готовой продукции Интерпайпа, а также может привести к отсутствию возможности приобрести нужный объем импортной электроэнергии согласно Постановлению №611.



Сейчас заводы "Интерпайпа", расположенные в Днепропетровской области, обеспечивают работой почти 9 тысяч человек в прифронтовом регионе. В том же числе, около 3 тысяч человек трудоустроены и имеют стабильный доход на трубном заводе в Никополе, официально признанном зоной боевых действий. По итогам прошлого года группа уплатила рекордную сумму налогов и сборов в размере 4,4 миллиарда гривен. Кроме того, "Интерпайп" несет большую социальную нагрузку, помогая мобилизованным сотрудникам, внутренне перемещенным лицам и демобилизованным ветеранам. Также оказывается системная помощь 15 бригадам и подразделениям Сил обороны Украины.

