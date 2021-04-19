Станет ли послание Путина началом большой войны: интервью с Пионтковским – прямая трансляция
Президент России Владимир Путин готовит послание Федеральному собранию 21 апреля. Существуют предположения, что именно в этот день станет понятно, что будет дальше.
Источник:24 канал
У украинцев возникают опасения, ведь ситуация на Донбассе обостряется с каждым днем. В то же время, в Евросоюзе заявляют о рекордном количестве войск России на границе с Украиной.
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Кроме этого, по информации "Зеркала недели", руководство незаконной группировки оккупированной территории Донецкой области рассматривает 3 варианта обращения к главе Кремля:
- первый – просьба оказать военную помощь;
- второй – принять так называемую "ДНР" в состав России;
- третий – признать независимость группировки.
Так каких сюрпризов ждать украинцам от послания Путина к Федеральному собранию и сможет ли Украина и Запад адекватно отреагировать на угрозы и шантаж, чтобы остановить Россию. Об этом и не только, Алексей Печий обсудит во время интервью с российским оппозиционным публицистом Андреем Пионтковским на ютуб-канале 24 канала.
Вы можете оставлять свои вопросы Андрею Пионтковскому в чате и мы обязательно их озвучим в прямом эфире.
Интервью с Андреем Пионтковским на 24 канале: смотрите прямую трансляцию
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