Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Интервью Артема Дмитрука RT

В интервью Артем Дмитрук утверждал, что в 2022 году его дважды пытались убить, после чего похитили и пытали в подвалах СБУ, и добавил, что это якобы было сделано по заказу власти.

Знаете, как говорится, война все спишет. И для Зеленского, и для Ермака это было хорошее время избавиться от политических оппонентов, оппозиции. И я также был в этом списке,

– говорит Дмитрук, который был членом провластной партии.

По словам Дмитрука, он вышел из "Слуги народа", когда "в Офисе президента начали звучать заявления в адрес Белоруссии и России, которые не соответствовали изначальным идеям".

Ранее Артем Дмитрук рассказывал, что решил бежать 20 августа, когда Рада проголосовала за запрет УПЦ МП. Он убеждал, что его хотели ликвидировать "по указанию из Офиса президента". В конце концов ему пришлось "ножками с портфельчиком долго-долго идти, чтобы дойти Молдовы".